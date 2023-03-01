DMV тесты на русском языке
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Только здесь и больше нигде вы получите уникальную пошаговую инструкцию о том, как получить водительские права в вашем штате:
- с чего начать и куда обратиться для получения водительских прав.
- как заполнить и подать заявление на получение водительских прав.
- какие документы предоставить в DMV и какие из тех, что у вас есть подойдут.
- все о тесте на знание ПДД: как подготовиться, как записаться, как проходит тестирование,
что делать, если не удалось сдать тест с первого раза.
- все об экзамене по вождению: как подготовиться, как найти лицензированную автошколу, как записаться, как проходит экзамен, видео инструкции.
- ссылки на формы для подачи электронных заявлений, документы, полезные официальные ресурсы.
доступ к учебникам, брошюрам, документам.
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