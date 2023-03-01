DMV тесты на русском языке

Добро пожаловать на сайт dmv-test-ru.com!

DMV-test-ru.com поможет получить практику в прохождении DMV тестов на русском языке, но это не все!

Только здесь и больше нигде вы получите уникальную пошаговую инструкцию о том, как получить водительские права в вашем штате:

  • с чего начать и куда обратиться для получения водительских прав.
  • как заполнить и подать заявление на получение водительских прав.
  • какие документы предоставить в DMV и какие из тех, что у вас есть подойдут.
  • все о тесте на знание ПДД: как подготовиться, как записаться, как проходит тестирование,
    что делать, если не удалось сдать тест с первого раза.
  • все об экзамене по вождению: как подготовиться, как найти лицензированную автошколу, как записаться, как проходит экзамен, видео инструкции.
  • ссылки на формы для подачи электронных заявлений, документы, полезные официальные ресурсы.
    доступ к учебникам, брошюрам, документам.
  • справочные телефоны, адреса офисов DMV.
  • многое другое.

Подробнее читайте в описании на странице вашего штата.

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Выберите нужный вам штат для подготовки
Вашингтон

В штате Вашингтон необходимо получить водительское удостоверение в течение 30 дней с даты, когда вы стали постоянным жителем штата.

Минимальный возраст для получения водительских прав в штате Вашингтон - 15 лет (с разрешения родителей).

По общему правилу водительские права можно получить с 18 лет.

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Иллинойс

Если вам исполнилось 18, вы никогда ранее не имели водительских прав и не проходили утвержденный курс обучения ПДД штата Иллинойс, то для получения водительских прав вам необходимо пройти шестичасовой курс обучения.

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Калифорния

Если вам 18 и более лет и вы стали резидентом штата Калифорния, вы обязаны получить водительские права (Driver License, DL) в течение 10 дней.

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Миннесота

Получить водительские права в штате Миннесота можно с 18 лет.
После того, как вы стали резидентом штата Миннесота у вас есть 60 дней, чтобы получить обычные водительские права (права категории D) и 30 дней, чтобы получить коммерческие водительские права (если у вас есть действующие водительские права другого штата).

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Нью-Джерси

Водительские права в штате Нью-Джерси можно получить с 16 лет (с разрешения родителей), с 18 можно получить водительское удостоверение с испытательным сроком, с 21 года - базовые водительские права. 

Требованием штата является получение водительских прав в течение 60 дней после того, как лицо стало постоянным жителем штата.

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Нью-Йорк

16 лет – возраст, с которого можно подать заявление на получение разрешения на обучение вождению в штате Нью-Йорк.

Чтобы получить водительские права необходимо пройти письменный тест и сдать экзамен по вождению. 

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Отзывы наших учеников

В отличие от других ресурсов этот предлагает очень детальные инструкции. Это очень важно потому, что придя в DMV вы уже знаете куда и какие документы надо принести и что еще важнее - в этих инструкциях есть информация где эти документы можно раздобыть. Я доволен. Спасибо!

Denis

Замечательные тесты и великолепные инструкции для понимания что и как надо делать. Рекомендую! 5 звезд!!!!!

Olga

Выражаю благодарность за отличные тесты. Больше всего понравилась детальная инструкция - очень четко расписано какие документы нужны, какие нюансы могут быть, куда идти и что важно знать. Как итог - минимум проблем и быстро получил права!

Alex

Что хочу сказать об этих тестах. Лично на моя взгляд, это одни из наиболее точных тестов, которые я проходил. Они очень точно подчеркивают особенности законодательство USA. Я специально опробовал несколько из них, хотя мне нужны были тесты только для Нью-Йорка. В итоге могу с уверенностью сказать, что я остался доволен, т.к. в итоге получил права. Спасибо и успехов Вам!

Артур

С первого раза!!!! Все сдала с первого раза!!!!! Ребята, рекомендую. Лучшие тесты во всем мире )) 

Татьяна

Прошла все тесты для Калифорнии на этом сайте. Очень понравились, многие из них мне попались во время экзамена и в итоге я получила свою driver license )) 

Алина
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